منتخب سورية الأولمبي يواجه نظيره الكويتي اليوم بتصفيات آسيا

جهينة نيوز

يلتقي منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكويت اليوم في مباراته الثانية في تصفيات آسيا تحت 23 عاما المقامة في الكويت لحساب المجموعة الخامسة.

وكان منتخبنا افتتح التصفيات بالفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الذي فاز بدوره على الكويت المستضيف بهدفين لهدف.

ويختتم منتخبنا مبارياته في التصفيات بلقاء الأردن يوم الثلاثاء القادم علما ان نظام التصفيات ينص على تأهل أبطال المجموعات الـ 11 في التصفيات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثاني.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة قال المدير الفني لمنتخبنا أيمن الحكيم إن النقاط الثلاث التي ظفر بها منتخبنا الأولمبي ثمينة جدا وخاصة أن منتخب قيرغيزستان كان مجهولا بالنسبة لنا.. أنا سعيد بأداء اللاعبين فقد نفذوا ما عليهم ونجحنا بالتسجيل مرتين وأهدرنا فرصا عدة وتسرع بعض اللاعبين في التسجيل وهذا أمر طبيعي نظرا لأنهم يفتقدون لخبرة مثل هذه المباريات.

وتابع الحكيم.. لكل مباراة ظروفها وسندرس المنتخب الكويتي بشكل جيد الوقت قصير جدا ما بين المباريات.. من الضروري أن يكون لديك دكة بدلاء قوية لكي نتمكن من لعب ثلاث مباريات في خمسة أيام فقط ولكن يبقى هدفنا هو التأهل عن هذه المجموعة.