1700 متقدم للاستفادة من برنامج دعم المسرحين في محافظات حماة وإدلب والرقة

جهينة نيوز

يواصل برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية استقبال وتسجيل الطلبات في مراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في حماة.

وبلغ عدد المسجلين منذ بدء استقبال الطلبات في العاشر من الشهر الجاري وحتى اليوم أكثر من 1700 متقدم.

وبين زهير حلوم مدير فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن المسرحين المستفيدين من البرنامج سيمنحون مكافأة مالية قدرها 35 ألف ليرة سورية شهريا لمدة عام غير قابلة للتجديد وخلال هذه الفترة سيجري تأمين فرص عمل مناسبة لهم سواء في القطاع العام أو الخاص وفقا لشهادتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية.

وأشار حلوم إلى أنه يجري تقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة للمستفيدين من البرنامج خلال عملية تسجيلهم وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء لأبناء محافظات حماة وادلب والرقة مبينا ان الأوراق والمستندات المطلوبة للراغبين في التسجيل هي دفتر خدمة العلم بالإضافة إلى البطاقة الشخصية والشهادة العلمية لإعداد قاعدة بيانات شاملة حول المستفيد.

و لفت حلوم إلى أنه بإمكان الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين تسجيل طلباتهم في مقر الفرع الكائن بالقرب من دوار المسنين و فروع الصندوق في جورين وعقارب ودير ماما.

المصدر: سانا