ثلاثة انتحاريين تسللوا من سوريا وفجروا أنفسهم في العراق

جهينة نيوز

افاد مصدر أمني في العراق اليوم الأحد بأن ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم في قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمال البلاد.

وحسب المصدر، كان الانتحاريون الثلاثة يرتدون أحزمة ناسفة وتسللوا من الحدود السورية إلى ناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال البلاد.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لـ "سبوتنيك" أن الإرهابيين، تمت محاصرتهم من قبل مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة نينوى.

ونوه المصدر إلى أن الإرهابيين الفارين من سوريا، فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم.

وحتى الآن لم يتم التأكد من وقوع ضحايا مدنيين أو من مقاتلي الحشد العشائري، إثر التفجيرات.

وشهد قضاء سنجار، الواقع غربي الموصل، خلال الشهر الجاري، خروقات أمنية تمثلت باشتباكات مسلحة بين عناصر حزب العمال الكردستاني القادمين من سوريا، والجيش العراقي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وما زالت منطقة سنجار منكوبة، وتعاني من الدمار الذي تسببه فيه تنظيم "داعش" الإرهابي إثر الإبادة التي نفذها بحق المكون الإيزيدي، من قتل الرجال واقتياد الأطفال مع الفتيات والنساء جاريات للبيع في أسواق النخاسة والرقيق، منذ الثالث من أغسطس/آب عام 2014.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، 24 آذار/مارس، مقتل انتحاريين من "داعش"، في عملية نوعية بقضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق.

وأفاد المكتب الإعلامي للحشد الشعبي، في بيان تلقته مراسلتنا، أن مقاتلي الحشد تمكنوا من قتل انتحاريين اثنين، بعملية نوعية بناحية القيروان التابعة لقضاء سنجار.