أنستغرام يحظر الهاشتاغات المضادة لحملات تطعيم الأطفال

جهينة نيوز

قامت منصة أنستغرام بإجراءات جديدة للحد من انتشار الهاشتاقات المتعلقة باللقاحات، والتي تنشر معلومات مضللة ومضادة للتطعيمات الخاصة بالأطفال، وذلك على غرار فيسبوك الذي حظر ما يسمى بمجموعات "anti-vaxxer" التي أطلقت حملات مضادة للتطعيمات.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو البريطاني"، فإن الفكرة المضللة التي تروجها هذه المجموعات كانت أن تطعيمات الأطفال تسبب الأمراض بدلاً من علاجها، والتي يمكن الوقاية منها.

وحذرت الخدمات الصحية البريطانية "NHS" مؤخرا من أن الحملات المضادة للتطعيم تكتسب قوة على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من حركة أخبار مضللة، فيما يقول أنستغرام إنه يحاول معالجة عدد كبير من الهشتاغات المتعلقة بحركة مكافحة اللقاحات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي لأنستغرام، في بيان: "كجزء من عملنا لمعالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالصحة على أنستغرام، نحن نبحث عن طرق لتقليل اقتراح هذا المحتوى والحسابات التي تنشره عبر أنستغرام".

وتقول الشركة إنها تخطط لتطبيق خطوات مثل حظر الهاشتاغ المتعلق بهذه المعلومات على سبيل المثال vacinescauseautism#، بينما تبحث في طرق لحماية الشبكة الاجتماعية بأمان أكبر.

وعند حظر الهاشتاغ، سيتم نقل أي مستخدم يضغط عليه إلى صفحة فارغة، ولن تظهر الهاشتاغات هذه في أي عمليات بحث على التطبيق.

واتخذت منصات أخرى أيضا إجراءات بشأن هذا الموضوع، فقد أزال موقع الفيديوهات يوتيوب الإعلانات من مقاطع الفيديو المضادة للتطعيم، كما اتخذت تطبيق بنتريست للصور إجراءات مماثلة لمنع عمليات البحث عن الحملات المضادة للتطعيم.