6 أطعمة تهمك كرجل لرفع مستويات هرمون الذكورة" التستوستيرون"

جهينة نيوز

هرمون الذكورة أو التستوسترون، هذا المسمي عندما يمر علي مسامع أحدهم تكون أول صورة ذهنية عنه مرتبطة بالقدرات الذكورية والجنسية، ولكن ما يجهله الكثير من الرجال أن وظائف التستوستيرون كهرمون ذكري من الطراز الأول ترتبط بالكثير من الوظائف والفوائد الجسدية

فهرمون التستوستيرون وفقا لتقريى مطول نشر بموقع self ,مسئول بشكل كبير عن تكوين وصحة عظام الرجل، وكذلك صحة الحيوان المنوي بخصيتي الرجل أيضا، وكذلك القدرة علي تكوين العضلات إضافة لنمو وتغذية الشعر، فهذا الهرمون من الهرمونات الرئيسية في حياة الرجل وجسمه ويتدخل في تعزيز الكثير من وظائفه الجسدية والجنسية.

هذا الهرمون لابد له من تعزيز طبيعي، فلابد من مستوياته أن تكون جيدة للوصول لحالة صحية وعضلية وجنسية جيدة، والطعام هو المصدر الأغني والأفضل دون شك للتمتع بنسب عالية من التستوستيرون.

ويبدأ هذا الهرمون في التناقص بشكل تدريجي كلما تقدم الرجل في العمر، لذا عليه أن يهتم بطعامه الغني الذي يعزز من نسب فيتامين د والزنك وهي العناصر الهامة جدا لتعزيز مستوي هذاالهرمون.

سمك التونة أو السالمون أو السردين

هذه الانواع الجبارة من السمك تعتبر محفز شديد لانتاج هرمون التستوستيرون الذكري، وترجع أهمية هذا النوع من السمك بشكل خاص خاصة سمك التونة ، في أنه يحتوي دون شك علي كم جيد من فيتامين د الغني ، وكلما تناولت هذه الأسماك كانت مدرا جيدا لهذا الفيتامين الذي يرتبط بإدرار التستوستيرون الذكري الهام وتقوية القدرة الجنسية.

اللبن المنخفض الدسم

هذا النوع من اللبن يكون عالي تركيز فيتامين د به، فاللبن بشكل عام يحتوي علي نسب من الكالسيوم لا حد لها، تعزز من بناء العظام وتقويتها، وكذا عضلات الرجال وقوتها ، فضلا عن مستويات الفيتامين والبروتين التي تعزز انتاج التستستيرون الذكري وتغذيه هرمونات الذكورة بشكل عام.

صفار البيض

ينصح التقرير الرجل بضرورة التركيز علي تناول البيضة، ولكن يصر أيضا علي التركيز علي صفار البيض الذي يحي فيتامينات وعناصر أكثر من بياض البيضة، علي الرغم من أن الصفار يحوي نسب من الكوليسترول إلا أنه يحتوي أيضا علي نسب عالية جدا من فيتامين د الذي يعزز انتاج هرمونات الذكورو، ويحتوي علي البروتين الكافي لتعزيز نسب التستوستيرون الهام لقوة عظام ورجولة الرجال.

اللحوم

اللحوم الحمراء من أهم مصادر الفيتامينات والعناصر للجسم والصحة، وعلي الرغم من التخوفات الدائمة من ارتباط اللحوم الحمراء ومشكلات القلب والأورام، إلا أن اختيار الرجل لها خالية من الدهون والدسم وطهيها بطريقة السلق أو الشوي يجعل من السهل تجنب مضارها والحصول علي أبرز فوائدها

ووفقا لتقرير self فإناللحم الأحمر الخال الدهن يحتوي علي كم هائل من عنصر الزنك المعروف أرتباطه بتحفيز هرمونات الرجولة، فضلا عن فيتامين د المفيد لمستويات التستوستيرون، ما يجعل القليل من اللحم الاحمر مفيد لتقوية صحة الرجال الجنسية وتعزيز قدراتهم.

الفاصولياء

الفاصوليا من أهم الاكلات التي لايجب أن يهملها الرجل، فهي من الخيارات تلرائعة المفيدة جدا للحياة الجنسية وتعزيز مستويات هرمونات الذكورة، فهي بأنواعها المختلفة تحتوي علي كم هائل من الزنك الغني ومن فيتامين d كذلك، الهامين لصحة الرجل الجنسية وتقوية الهرمونان والقدرة الجنسية.