زيدان يتجهز ليؤرق مضجع برشلونة

جهينة نيوز

يبدو أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سيؤرق مضجع فريق برشلونة مجددا مثلما حدث في موسم 2016.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن زيدان يستهدف تحقيق الانتصارات في كافة مواجهات الريال المتبقية في الدوري الإسباني.

ويريد المدرب الفرنسي أن يجمع 30 نقطة من الـ10 مباريات المتبقية في الليغا، ليضيفها إلى الـ3 نقاط التي حصل عليها من الفوز في مباراته الأولى أمام سيلتا فيغو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف زيدان يبدو طموحا للغاية، إلا أنه سبق وأن حقق إنجازا مشابها عندما تولى قيادة ريال مدريد في الولاية الأولى بموسم 2015/ 2016.

وفي ذلك الوقت، حقق زيدان مع الريال الفوز في آخر 12 مباراة، وهو ما وضع برشلونة تحت ضغط كبير وجعله غير قادر على حسم لقب الليغا، إلا في اليوم الأخير.

ورغم النهاية المثالية للموسم الأول لزيدان مع ريال مدريد، لكن الفريق لم يحقق البطولة المحلية، إلا أنه سيطر على اللقب في العام التالي.

يذكر أن زيدان في تجربته الأولى مع المرينجي، نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.