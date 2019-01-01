أنصار الله تقصف تجمعات للجيش اليمني في صنعاء بصاروخ باليستي

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأحد إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش اليمني شرقي العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة استهدفت بصاروخ باليستي من نوع بدر1 —p تجمعات للجيش اليمني أسفل نقيل الفرضة في مديرية نهم المتاخمة للعاصمة من الجهة الشرقية".

ويعد الصاروخ هو الثاني من نوعه الذي تطلقه الجماعة خلال ساعات، فقد أعلنت الجماعة، عبر وكالة "سبأ" للأنباء التي تديرها من صنعاء، قصف تجمع لقيادة التحالف العربي والجيش اليمني في محافظة الجوف.

وبحسب الوكالة أسفر الصاروخ عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، امتلاكها تقنيات متطورة للصواريخ الباليستية الذكية، بتدشين منظومة صواريخ قصيرة المدى باسم بدر 1 — P تعمل بالوقود الصلب، وتتميز بدقة إصابة للهدف تتراوح ما بين متر وثلاثة أمتار، ويبلغ مدى الصاروخ 130 كيلو مترا.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.