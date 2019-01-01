في حادثة للمرة الاولى.. تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها

جهينة نيوز

فى واقعة هى الأولى من نوعها منذ إقامة المسابقة من 23 عاما، أعلن القائمون على مسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية، عن تجريد أليسيا سيميرينكو، ملكة جمال موسكو عام 2018، من اللقب، بداعى أنها أتلفت تاجها وعدم امتثالها الكامل لشروط العقد.

ووفقا لحساب المسابقة، فإنه تم تجريد أليسيا، 24 عاما، من اللقب بعدما ادعت أنها لا تستطيع المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية لدواعي المرض، لكن اكتشفنا صورا لها وهى تتلقى حمام شمس فى جزر المالديف، بالإضافة لمخالفتها القواعد بإبقاء تاجها فى المنزل مما ألحق الضرر به، وعندما زارها وفد من منظمى الحفل للاطمئنان عليها وجدوا أن التاج كان مكسورا ومثنيا، وعند إعادته كان الماس المرصع به سقط منه.

من جانبها ردت أليسيا، على هذه الاتهامات، قائلة إنها ضحية ثأر وحملة من الأكاذيب ضدها، لأنها تسببت فى ازعاج للكثيرين بعد تتويجها باللقب فى مسابقة ملكة الجمال العاصمة الروسية نهاية ديسمبر الماضى، مؤكدة "لن أسمح لأحد أن يشُهر بى"، بينما من المقرر ووفقا لقواعد المسابقة، أن ينقل لقب الملكة إلى "كسينيا بالينوفا" التى حصلت على لقب الوصيفة الأولى، خلال الحفل الذى أقيم نهاية العام الماضى.