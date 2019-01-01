مطالبات بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل

جهينة نيوز

وقع الآلاف على عريضتين إلكترونيتين تطالبان بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن جائزة نوبل.

وذكرت وكالة الأناضول في تغريدة نقلا عن راديو نيوزيلندا أن الآلاف يوقعون على عريضتين إلكترونيتين للمطالبة بمنح جائزة نوبل لرئيسة وزراء نيوزيلندا على خلفية تعاملها مع مجزرة المسجدين.

ووجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، الشكر لحكومة نيوزيلندا وشعبها، وخاصة رئيسة الوزراء، حيال الموقف الحازم من الهجوم على المسجدين، الذي أودى بحياة 50 مصليا.

وقال الرئيس التركي اول امس الجمعة، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إنه "يجب أن يكون رد فعل رئيسة الوزراء النيوزيلندية وتضامنها مع المسلمين نموذجا لكافة زعماء العالم".

وأظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا تضامنا وتعاطفا كبيرين مع ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بنيوزيلندا.