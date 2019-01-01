مادة غذائية تحسن الوظائف الإدراكية لدى المسنين بنسبة 60%

جهينة نيوز

أثبتت دراسة جديدة أجريت في جامعة جنوب أستراليا فاعلية مادة غذائية لإبطاء التدهور المعرفي وتحسين وظائف الدماغ بنسبة 60%

وأضاف الدكتور لي: "من المعروف أن الجوز غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية، التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة المعرفية''.

وخلص الباحثون الى أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الدماغ في الشيخوخة.

ودرس الباحثون تأثير تناول الجوز في 4822 مشاركا ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

وبينت النتائج أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 10 غرامات من الجوز يوميا، باتت وظائف الدماغ لديهم أفضل، بما في ذلك تحسين التفكير والذاكرة.

وقال الدكتور ميغ لي، الذي قاد الدراسة: "من خلال تناول أكثر من 10 غرامات (أو ملعقتين صغيرتين) من الجوز يوميا، يمكن تحسين الوظائف الإدراكية لدى المسنين بنسبة تصل إلى 60%، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون الجوز".