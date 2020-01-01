هل تشطب شيرين من نقابة المهن الموسيقية في مصر

الأحد, 24 آذار 2019 الساعة 11:59 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هل تشطب شيرين من نقابة المهن الموسيقية في مصر

جهينة نيوز

ذكرت مواقع صحفية انه من المُقرر أن تمثل الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية المصرية يوم الأربعاء المقبل

وذكرت المواقع أنه في حال عدم حضورها إلى مقر النقابة فسيتم توقيع عقوبة الشطب عليها، لأنّها "أساءت إلى مصر والمصريين والأمن المصري بعد أن قالت خلال حفل البحرين: "مصر تسجن من يتكلم على أرضها".

من المعروف أن عدداً من المحامين قدّموا بلاغات ضد شيرين، مؤكدين أنها "أهانت مصر ونظامها السياسي في الخارج".

وفي مقابل هذا الموقف، انطلقت حملة تضامن مع شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام فنانون كثر بالتغريد مؤيدين لها ومؤكدين حبها لمصر.


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