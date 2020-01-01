كيف تحصلون على وقود لمولدات الكهرباء المنزلية على البطاقة الذكية

جهينة نيوز

مازال هناك العديد من الشكاوى التي تتصاعد وتزداد من تطبيق توزيع المحروقات عن طريق البطاقة الذكية، فقد تساءل العديد من المواطنين عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها الحصول على مادة البنزين لتشغيل المولدات التي لايمكن الحصول عليها من البطاقة الذكية التي يتم العمل بها الآن.

المواطن محمد عبد الغني يقول: أعمل في محل لصنع الحلويات لذلك نحن بحاجة للكهرباء بشكل دائم بسبب طبيعة عملنا لكنها الآن تنقطع بشكل كبير ولساعات طويلة ما يتطلب تشغيل المولدة لإكمال العمل لذلك نسعى جاهدين وفي كل يوم للحصول على البنزين من الكازيات لتشغيل المولدة ولكننا لانستطيع، ما يحتم علينا ترك عملنا أو الانتظار ساعات ريثما تعود الكهرباء.

مدير فرع محروقات دمشق -إبراهيم أسعد أكد لصحيفة" تشرين" أنه تم طرح هذا الموضوع في اجتماع لجنة المحروقات في محافظة دمشق واتخذ قرار سمح بموجبه للمواطنين بتعبئة 3 ليترات يومياً للدراجات المهربة أو الآلات التي تحتاج البنزين مضيفاً أن هناك حالات استثنائية والمحافظة تقوم بتقديم بطاقة للتعبئة، فعلى سبيل المثال هناك أجهزة طبية تحتاج البنزين بشكل دائم إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى ويتم منح هذه البطاقة بعد مراجعة المحافظة، وأشار الأسعد إلى أن الاستثناء يتم بعد تحويل الحالة من المحافظة إلى لجنة تحديد الحاجات للكشف على الأدلة والتأكد من حاجتها للوقود وبعد منح البطاقة يلزم المواطن بمراجعة المحافظة كل ثلاثة أشهر.