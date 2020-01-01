زعتر بالعلف في اللاذقية وضبوط تموينية بالجملة

جهينة نيوز

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وبمتابعة حثيثة من المحافظ منشأة" العاكف" الخاصة بإنتاج المواد الغذائية وتغليفها ومنها «الزعتر» في حي الرمل الجنوبي لاستخدامها مواد علفية تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري،وقد تمت إحالة المخالف إلى القضاء بصفة موجوداً كما تعمل على سحب المواد من السوق بالتعاون مع الجهات المختصة حسب جريدة الوطن

كما بينت الوطن أنه من خلال متابعة ومراقبة العمل من قبل المديرية في أسواق المحافظة، تم تسجيل 652 ضبطاً تموينياً خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مشيراً إلى سوق 6 أشخاص إلى النيابة العامة وإغلاق 15 محلاً لمخالفتها القوانين والأنظمة التموينية.

وأشارت «الوطن» أنها حصلت على تقرير أشار إلى تسجيل 12 مخالفة تموينية للبيع بأسعار زائدة، 4 ضبوط لحيازة مواد منتهية الصلاحية، 31 ضبطاً لحيازة مواد مجهولة المصدر ودون فواتير، 8 ضبوط للغش في عملية بيع مواد مختلفة، 21 ضبطاً لعدم وجود مواصفات ولعدم إعداد كلف لمواد مختلفة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 13 ضبطاً خاصاً بعملية بيع اللحوم الحمراء التي تم التعامل بها خارج المسلخ وعدم الإعلان عن أسعارها، 34 ضبطاً في مجال اللحوم البيضاء «فروج وأسماك»، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأسعار زائدة ولنقع الفروج بالماء.

وفيما يخص الخبز، بيّن التقرير أنه وخلال مراقبة عمل الأفران، تم تسجيل 68 ضبطاً لنقص في وزن ربطة الخبز، ولعدم التقيد بمواعيد العمل للمخابز والاتجار بالخبز من دون اعتماد رسمي، ضبط واحد للاتجار بالدقيق التمويني بطرق غير مشروعة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 145 ضبطاً خاصاً بالمحروقات، منها، 132 ضبطاً تموينياً لنقص بعدادات مضخات محروقات وعدم الإعلان عن أسعار الغاز، 13 ضبطاً تموينياً للاتجار بالغاز المنزلي بطرق غير مشروعة.

وخلال الشهرين الفائتين، تم سحب 268 عينة من الأسواق من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، بحسب التقرير، مشيراً إلى مخالفة 68 عينة

المصدر- الوطن