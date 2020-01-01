إسبانيا يفوز على النرويج ويتصدر المجموعة السادسة في تصفيات يورو 2020

جهينة نيوز

حقق المنتخب الإسباني الانتصار (2-1) على ضيفه النرويجي، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة (16) عبر المهاجم رودريغو مورينو، بعد تمريرة عرضية مميزة من زميله جوردي ألبا.

وأدرك التعادل للضيوف في الدقيقة (65) من عمر اللقاء، عبر اللاعب جوشوا كينغ من ضربة جزاء، فشل التصدى لها الحارس دي خيا.

واقتنص سيرجيو راموس في الدقيقة (71) من عمر المباراة، قائد إسبانيا سيرجيو راموس الهدف الثاني عبر ركلة جزاء، سددها في منتصف المرمى.

ويتصدر بهذا الانتصار المنتخب الإسباني، المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط، بالتساوي مع السويد التي انتصرت على رومانيا (2-1).