وفاة الفنان فواز الجدوع إثر نوبة قلبية أثناء تصوير مسلسل " دقيقة صمت "

جهينة نيوز:

غيب الموت اليوم الفنان فواز الجدوع إثر إصابته بنوبة قلبية وهو يصور مشاهده في مسلسل “دقيقة صمت” بمدينة اللاذقية.

ونعت نقابة الفنانين الجدوع كأحد أبرز الوجوه الفنية في محافظة الرقة خلال أربعين عاما على خشبة المسرح وشاشة التلفزيون.

والجدوع من مواليد الرقة 1956 وكانت بدايته مع عالم الفن من خلال المسرح في العرض المسرحي “الفرسان الثلاثة” سنة 1970 وسرعان ما استهواه هذا المجال فعمل في عروض أخرى من المسرح الجاد والكوميدي الهادف عبر فرقة المسرح الجوال.

وقدم الراحل في التلفزيون عشرات الأعمال كانت بدايتها بمسلسل “ملامح فراتية” سنة 1981 وهو عمل درامي وثائقي عن نهر الفرات ثم تلتها أعمال عديدة سواء عن البيئة الفراتية كالغريب والنهر من إخراج هشام شربتجي أو تاريخية كأخوة التراب لنجدة اسماعيل انزور أو بدوية مثل غدر الزمان لسالم الكردي وكان يوكل اليه في تلك الأعمال أداء شخصيات بدوية بسبب لهجته وملامحه.