أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ٢٤/ ٣: لك سحر خاص، واضح، تحب الاكتشافات، تحب الصداقة، تحب المعرفة والسفر يسعدك جداً، تحب الروتين، ورسم الصورة بخيالك، تحب الدعوات واللقاءات، خلال الاشهر القادمة سفر وقيادة لسيادة معينة، لا تدخل المجهول الى حياتك اذا كنت تاجر انتبه من خلافات تجارية سابقة تجد لها حل قانوني، عاطفيا بين الشهر الثالث والخامس والثامن، اعمالك ستكون بين الاشهر السادس والعاشر و الحادي عشر، بدء عمل جديد توقيع عقود وتواضع في صفاتك، للبعض ارتباط وزواج.

الحمل: فترة لا تخلو من الاتجاه نحو الماضي لا تجعلها تؤثر على افكارك وقراراتك المستقبلية، الايام القادمة تخبئ لك إشارات إيجابية، كن هادئا اليوم لديك مصالحات مع الماضي، تتعامل مع الامور بحذر، لا ترجع للذكريات القديمة، انتبه لصحتك وصحة احد مقرب، فواتير واستحقاقات مطلوبة اليوم او ضرائب

الثور: امامك فرصة ثمينة قاوم الضغط وانتصر على الصعاب حتى لو زاد الاحتكاك، تنشغل بأمور عاطفية، خذ الامور ببساطة ولا ترد بصورة سلبية تنقلب الاحداث ضدك، لا تندفع باتجاه المواجهة مطلوب منك الديبلوماسية والنشاط والانسجام مع الشريك، شركاء عمل أو عاطفة

الجوزاء: لديك قدرة على تجميع انفعالاتك لانك تشعر بقيود العمل وتميل للرتابة وقد تشعر بعدم الاستقرار والافراط بالكسل، عبء العمل يقع عليك وحدك، لا تراهن على قدراتك وتعرض نفسك للارهاق لا تستعجل وضح امورك وسير باتجاه جديد واطلب مساعدة

السرطان: لديك قدرات كبيرة على التفكير وذكاؤك واضح متجه نحو العقلانية واستعدادك دقيق ومنظم لديك مؤهلات مميزة تتطرق بها لمجالات واسعة، تخوض ميادين جديدة، اجواء من الحنان والرضا الذاتي والفرص، يوم جميل للتواصل والحركة، صوتك مسموع، تعامل مع اطفال

الاسد: امورك لا تسير كما تريد وتشعر انك مضغوط على صعيد عائلي، امور تزعجك وتبعثر طاقاتك قد يظهر شيء يشوش عليك من بعض القضايا الهامة وحياتك، اضبط اعصابك أثناء التعامل مع من هم اكبر منك سنا، يزداد الانتقاد حولك وخاصة على صعيد شخصي او عائلي، نزلة اسواق وصوتك يعلو

العذراء: يوم إيجابي فيه تركيز كبير تكون حساباتك دقيقة وفكرك تحليلي يساعدك على خطوة تتعلق بمشروع سفر او اتصال، لا تؤجل لفترة لاحقة لان اليوم مناسب وملائم لأي عمل تتواصل معه، حاول ان تكون مع الاصدقاء ليدخلوا لحياتك البهجة.

الميزان: تشغل بالك الاوضاع المالية، فرصة لكسب اموال فتشعر بارتياح يؤثر على ارتفاع معنوياتك، تجد حل لكل ما تفكر فيه، يوم جيد لتريح اعصابك المشدودة، حاول ان تقتصد وتجاري زملائك، لا تكن عصبيا، فواتير واستحقاقات

العقرب: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك على انطلاقة توفر لك نتائج استثنائية، اتكل على دعم الاصدقاء، انتبه من الفوضى لكن حاول إيجاد حلول لتقصير في الفترة الماضية، نظم أمورك اجتز العراقيل لان اليوم إيجابي لك، بما ان القمر ببرجك فالطاقة والنشاط لك

القوس: اليوم تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يوم قليل الحظ بطيء قد تشعر بخيبة أمل أو قهر أو ظلم أو احد من محيطك كن صبوراً ممكن أن تتلقى مساعدة تعاطف من قبل الشمس الموجودة بالحمل حاول ان تكون هادئ، انتبه على اغراضك من النسيان او الضياع، يوم ضاغط وقد تشعر بالقلق

الجدي: ترغب بالتجديد اعمل على دعوات ولقاءات وصداقات يوم مطمئن لترويج الافكار لا تستسلم نهار يحمل لقاءات ممتعة استغل انفراج تلمسه وتفرح بصداقة جديدة، تكيف مع الجديد ولا تغامر بسلامتك دعوات وعزائم

الدلو: اثبت حضورك وجدارتك باستطاعتك ان تتقدم شرط ان تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل بالعمل ولا تتهرب من المسؤولية، تعاني من تقلبات واجواء مشحونة ومتاعب، غض نظر عن بعض الاساليب، وللبعض تعامل مع اطباء او زيارة مريض او نزلة اسواق بالعموم او تعامل مع غرباء، لهجة غير لهجتك

الحوت: تنقلاتك مهمة وكبيرة افكارك واعذارك كثيرة، يوم للمواهب والسفريات والاتصالات مقابلة ناجحة وتصل الى تفاهم مع احدهم يوم للتشاور والاوراق ودراسة غيبية وامور قضائية احذر الفوضى، يوم جيد للترويج او دعوة للسفر