من سجون العدو .. نص برقية عميد الاسرى العرب صدقي المقت للمشيعين في جنازة والدته

جهينة نيوز:

غيب الموت السيدة الفاضلة أم فخري محمودة علي المقت والدة عميد الأسرى العرب في معتقلات الاحتلال صدقي المقت و والدة الأسير المحرر بشر المقت, و شيّع جثمانها الطاهر يوم أمس في بلدة مجدل شمس المحتلة, و أرسل الأسير البطل صدقي المقت برقية للمشيعين و فيما يلي نص البرقية :

بسم الله الرحمن الرحيم

اهلي الاحبه يا كل شرفاء… الجولان السوري المحتل ايها الاهل في الوطن وفي كل بلاد الغربه أيها المشيعون الكرام بكل فخر واعتزاز وبقلب عامر بالإيمان والصبر والصمود وبرأس مرفوع اعيش داخل سجني في سجون الاحتلال الإسرائيلي هذه اللحظات ونحن جميعا نودع أمي المرحومة ام فخري محموده علي المقت ابنة جبل العرب الاشم ابنة الجولان السوري المحتل لها الرحمه ولكم من بعدها طول العمر والبقاء

أمي لقد تحملتي هموم وصعاب وعذابات لا تقوى الجبال على حملها بداخلكي كنت تحملين جرح وطن بأكمله جرح وطن ابتداء بالعام ١٩٦٧ حينما فرق الاحتلال الاهل افقنا على الدنيا ونحن نسمع اهات وحسرات في البداية لم نفهمها وحينما كبرنا أدركنا بانك تختزلين حكاية وطن ينزف صبرتي وتحملتي وانت تجوبين فلسطين طولا وعرضا تطرقين ابواب السجون والمعتقلات تعبت السجون وتصدأت قضبانها وتصدعت جدرانها ولم تتعبين انت ولم تلين ارادتك

أمي لماذا استعجلتي الرحيل ونحن على موعد مع الحرية

أمي لماذا استعجلتي الرحيل ونحن على موعد مع التحرير

من سيطرق باب سجني بعد الان

ايها الاهل الاوفياء ايها الشرفاء أيها المشيعون الكرام من داخل سجني في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعانقكم فردا فردا واعاهدكم في هذه اللحظات بأنني ساكمل مشوار النضال حتى النهاية واحقق حلم أمي في انتزاع حريتي وزوال الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل

أحقق حلم أمي في عناق الاهل داخل الوطن

أمي لن يغيبك الموت عنا فذكراك وحضورك في قلبي وعقلي وذاكرتي اقوى من الموت اقوى من النسيان

أمي اقسم بوجعك الممتد على خارطة الوطن وبعمر الاحتلال بأنني سأمضي حتى النهايه حتى تحطيم السجن والسجان وطرد المحتل وعناق الاهل

ايها الاهل ايها الاوفياء ايها الشرفاء أيها المشيعون الكرام انقل لكم اصدق مشاعر العزاء والمواساة من عموم الأشقاء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي فهم في هذه اللحظات نتقاسم واياهم هذا المصاب الأليم

أمي في هذه اللحظات أقبل جبينك العالي واقبل يدكِ الطاهره واقبل قدمكِ اركع أمام قدميكي واقول لك

سامحيني يا امي

سامحيني يا امي

سامحيني يا امي

مع تحيات الاسير العربي السوري في سجون الاحتلال الإسرائيلي ابن الجولان السوري المحتل

صدقي المقت

سجن النقب

٢٢/٣/٢٠١٩