مقتل 8 أطفال أثناء العبث بقنبلة في أم درمان غرب الخرطوم

جهينة نيوز:

أفادت مصادر أمنية سودانية بمقتل 8 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في أم درمان غرب الخرطوم.

وقتل 8 أطفال، اليوم السبت، إثر انفجار قنبلة بمدين أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب صحيفة "الجماهير" الإلكترونية السودانية المستقلة، نقلا عن شهود عيان، فإن "انفجارا وقع في منطقة الفتح في أم درمان غرب العاصمة السودانية وأسفر عن مقتل 8 أطفال بينهم أشقاء".

وذكر سكان محليون لـ"الجماهير" أن "الحادث وقع بعد ظهر اليوم عندما حاول الأطفال تفكيك قنبلة وجدوها في موقع تستخدمه قوات من الجيش للتدريب".

وذكرت سيدة للصحيفة أن "الأطفال حملوا القنبلة إلى أحد المنازل وحاولوا تفكيكها لكنها تفجرت ومزقت أجسادهم تماما".

وتكررت حوادث مقتل الأطفال الناتجة عن انفجار القنابل ومخلفات الحرب خاصة في المناطق العسكرية والتي تشهد نزاعات مسلحة مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.