هل تستعملين القفازات المطاطية ... إليك هذه المعلومة المثيرة و المرعبة

جهينة نيوز:

اكتشف العلماء في كلية لندن للصحة والطب أن القفازات المطاطية العادية تحتوي على بكتيريا تزيد بخمسة أضعاف عما يحتويه المرحاض.

وقام الباحثون بأخذ عينات من داخل القفازات المطاطية (عادة ما يتم استخدامها لحماية اليدين من المواد الكيميائة أثناء التنظيف) للتحليل. وقد فاجأت النتائج الجميع، حيث على عكس القفازات المصنوعة من الصوف والجلد، فقد تبين أن القفازات المطاطية تعتبر أرض خصبة للبكتيريا، وفق موقع "وان".

ويعود ذلك إلى أن القفازات المطاطية تسبب تعرق اليدين، مما يساعد على انتشار الكائنات الحية الدقيقة الخطرة.

وفي المتوسط، يحتوي المرحاض على ما يسمى "القيمة الميكروبية" عند مستوى 220، بينما القفازات المطاطية وصلت القيمة إلى 1000.

وأظهرت الدراسة، أن أغلب مستخدمي القفازات المطاطية، لم ينظفوها بشكل جيد أو قاموا بذلك مرة واحدة بالشهر على الأكثر.