الجيش الفرنسي ينضم إلى قوات الشرطة لمواجهة احتجاجات السترات الصفراء

جهينة نيوز:

لأول مرة انضم الجيش الفرنسي إلى قوات الشرطة في العاصمة باريس يوم السبت للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، قد أكدت أن الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية "سانتينيل" لمكافحة الإرهاب لن يقوموا بتفريق مظاهرات "السترات الصفراء".

ونشرت بارلي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، يوم الجمعة تغريدة قدمت فيها بعض التوضيحات بشأن مهمات العسكريين من قوة مهمة "سانتينيل" الذين سيحلون، السبت القادم، مكان عناصر الشرطة وقوات الدرك في نشاطاتهم المتعلقة بمواجهة الإرهاب.

وأشارت الوزيرة إلى أن العسكريين سيعتنون بمهامهم الاعتيادية الخاصة بمنع وقوع أعمال إرهابية، وأنهم لن يقوموا بأي حال من الأحوال، بمراقبة النظام العام كونها مهمة الشرطة والدرك.