روسيا: نية ترامب حول الجولان تقوض آفاق التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل

جهينة نيوز:

حذرت روسيا من التداعيات السلبية التي قد يسفر عنها اعتراف الولايات المتحدة المحتمل بسيادة (إسرائيل) على الجولان السوري المحتل، معتبرة أن ذلك سيقوض التسوية السلمية بالشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم السبت، تعليقا على الأنباء عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الجولان: "إن ذلك يقوض آفاق التسوية السلمية على أساس مبدأ السلام مقابل الأرض والمبادرة العربية".

وأضاف بوغدانوف: "وهذا ناهيك عن القرارات التي تصف القوانين المتبنية حول ضم كل من شرق القدس والجولان إلى إسرائيل بالباطلة وغير الشرعية والمتناقضة مع القانون الدولي".

وتابع الدبلوماسي الروسي الرفيع: "هذا بالطبع أمر محزن. الأمريكيون يقوضون حتى وجود أي آفاق للتسوية بين العرب وإسرائيل".