بومبيو مكذباً الباتريوت: زيارة السعودية باتت خطرا بسبب سليماني وخامنئي

جهينة نيوز:

رغم أن الشرق خطراً بسبب سياسات و حروب الولايات المتحدة اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حياة كل من يزور الرياض في خطر بسبب قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وقال بومبيو الذي بلاده تشعل عدة حروب حرب اليمن منها ، في مقابلة مع قناة "Sky News" أجريت خلال زيارته إلى لبنان ونشر نصها اليوم السبت على موقع الخارجية الأمريكية: "إيران تستخدم الحوثيين كقوات لها بالوكالة (في اليمن). وإيران تطلق صواريخ إلى داخل السعودية، وتعرض للخطر حياة السعوديين بل كل من يسافر إلى المملكة، من رجال أعمال لبنانيين أو أمريكيين أو أوروبيين وكل من يقومون بزيارات إلى الرياض" و هو ما يمكن تفسيره على أنه إعتراف رسمي أمريكي بفشل منظومات الدفاع الجوي الامريكية و على رأسها الباتريوت و الثاد.

وتابع بومبيو متجاهلاً تقارير الأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن نتيجة الحرب السعودية الامريكية على اليمن : "كلهم في خطر بسبب التهديد من قبل آية الله (خامنئي) وقاسم سليماني. وهذا الأمر غير مقبول ونعتزم استخدام كل آلية متوفرة لدينا لتحقيق النتيجة التي يريدها الشعب اليمني وستواصل شعوب المنطقة المطالبة بها".

وعوضاً عن وقف العدوان على اليمن بعد أربع سنوات من المذابح بحق أطفال و شعب اليمن أضاف بومبيو أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا من يمكن أن تستهدفهم من الحوثيين من خلال العقوبات وعبر إدراجهم في قائمة الإرهاب.

و كان الجيش اليمني و رداً على العدوان السعودي الامريكي الاماراتي إستهدف بالصواريخ عدة مواقع في السعودية و الامارات و دائماً كانت السعودية تزعم إعتراضهم.