إعلان حالة الطوارئ نتيجة كارثة في مدينة آق قلا في شمال ايران

جهينة نيوز:

غمرت مياه السيول 70 بالمائة من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمال شرق ايران.

قال حاكم مدينة آق قلا امانكلدي ضمير في تصريح للصحفيين اليوم السبت ان مياه السيول غمرت 70 بالمائة من مساحة المدينة كما ان السيول حاصرت 21 قرية تابعة لها.

واضاف، ان جميع الطرق التي تربط مدينة آق قلا بمدن جرجان وكنبدكاووس واينجة برون قد قطعت بسبب الكم الهائل من مياه السيول التي غمرت المنطقة.

واشار الى ان الحي الصناعي في مدينة آق قلا قد غمرته المياه تماما وتم اعلان حالة الطوارئ في المدينة وقال، ان المياه غمرت الحي الصناعي بارتفاع متر عن الارض وتوقف الكثير من المصانع عن العمل بسبب المياه التي غمرتها.

واوضح بانه تعبئة جميع الطاقات لاغاثة اهالي المدينة المنكوبين والعمل على تفريغ المنازل من المياه الا ان العمل يجري بصعوبة للكم الهائل لمياه السيول التي اجتاحت المنطقة.

و في ذات السياق اصدرت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اليوم السبت بيانا اعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجيستية لاغاثة المنكوبين بالسيول في شمال ايران.

وفي البيان الصادر اعربت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن الاسف للمشاكل الحاصلة للمواطنين في المناطق التي اجتاحتها السيول واكدت، ان القوات المسلحة سواء الجيش او الحرس الثوري او قوى الامن الداخلي او التعبئة ستستخدم جميع امكانياتها البشرية واللوجيستية والمروحية الى جانب سائر الاجهزة الاغاثية للسيطرة على الاضرار الناجمة عن السيول وخفضها الى ادنى حد ممكن.

وفي السياق ذاته اعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني بان وحدات الزوارق والمروحيات والقوات الخاصة والمشاة التابعة لاسطول الشمال للقوة البحرية الايرانية المتواجدة في مدن رشت وبندرانزلي ومنجيل ستتجه الى محافظتي مازندران وكلستان اللتین شهدتا خلال الايام الاخيرة اعاصير وسيولا جارفة، غمرت الكثير من الاراضي في المنطقة واجتاحت العديد من المدن والقرى فيها.

و بدوره صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني ، العميد رمضان شريف، ان الحرس حشد جميع امكانياته وطاقاته للمشاركة في عمليات اغاثة المنكوبين بالسيول في محافظة كلستان شمال البلاد.

واضاف العميد شريف: كما ذُكر سابقا، تم ابلاغ جميع وحدات الحرس الثوري في جميع أنحاء البلاد بشكل دائم من القيادة العامة للحرس الثوري، أنه بمجرد وقوع الحوادث والكوارث الطبيعية، فان على جميع وحدات الحرس الثوري المساهمة في عمليات اغاثة ومساعدة المواطنين، وعلى هذا الاساس منذ بداية وقوع السيول المبكرة في محافظة كلستان، هرعت جميع وحدات الحرس الثوري الموجودة في المحافظة الى مساعدة المنكوبين بالسيول.

واشار الى ان فرق الانقاذ وقوات التعبئة /البسيج/ وقوات فيلق نينوى ومراكز تعبئة المقاومة ولواء قاعدة نينوى والفرقة المدرعة 60 "عمار ياسر"، ولواء 45 "جواد الائمة" للجهد الهندسي التابع للقوة البرية للحرس الثوري، وبعد وقوع السيول في المنطقة، سارعت الى انقاذ الناجين والحيلولة دون تكبد المزيد من الاضرار.

واوضح العميد شريف: استخدمت وحدات الهندسة والدعم اللوجيستيكي في الحرس الثوري، الآليات ومعدات البناء والهندسة، بما في ذلك الرافعات والساحبات والجرافات والرافعات الجسرية والشاحنات، لاعادة فتح طرق المواصلات واجلاء الأشخاص وإنقاذ المحاصرين بالسيول.

واضاف المتحدث بأسم الحرس الثوري: كما تم استخدام عدد من الزوارق في اغاثة المحاصرين بالسيول في مدينة "آق قلا".

وتابع قائلا: في مجال المساعدات الانسانية، تم نقل واعادة اسكان المنكوبين بالسيول في أماكن آمنة، بالاضافة إلى توزيع أكثر من 2500 وجبة غذاء ساخنة ووسائل التدفئة بواسطة فيلق نينوى بمحافظة كلستان.

فارس