وثيقة سرية تحذر من انتشار الفوضى في بريطانيا حال فشل بريكست

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية عن وثيقة سرية تحذر من دخول بريطانيا في “مرحلة حرجة تدوم ثلاثة أشهر على الأقل” في حال فشلت عملية التوصل إلى اتفاق بشأن عملية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن الوثيقة التي أعدها مكتب مجلس الوزراء البريطاني توضح مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مرجحة “انتشار الفوضى بعد عملية الانفصال دون اتفاق واضطرار هياكل السلطة والإدارات الحكومية للتعامل مع معظم المشكلات بأنفسها”.

وتوقعت الوثيقة أن تكون هناك قضايا وتأثيرات غير متوقعة لعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مشيرة إلى أن مكتب مجلس الوزراء البريطاني اتخذ زمام المبادرة للاستعداد لهذه الاحتمالات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أعلنوا بعد قمة أزمة فى بروكسل أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق فى 12 نيسان إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل

دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماى مع بروكسل.

وأمهل قادة الاتحاد ماي شهرين إضافيين حتى 22 أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب مشددين على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج.

يذكر أن مجلس العموم البريطاني رفض مجددا فى الـ 12 من الشهر الجاري اتفاق بريكست المعدل بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طرحته ماى ما اضطر الأخيرة لطلب تأجيل موعد خروج لندن عن الاتحاد الأوروبي والذى كان مقررا فى 29 الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية وذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجرى من 23 وحتى 26 أيار وبقاء بريطانيا فى الاتحاد لما بعد هذا التاريخ يحتم عليها المشاركة فى هذه الانتخابات.