إنفجار سيارة مفخخة في إيلات المحتلة

جهينة نيوز:

وقع انفجار، مساء اليوم السبت، في سيارة كانت مركونة بأحد المواقف، في مدينة إيلات المحتلة أقصى جنوبي كيان الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن جرح اثنين من المارة.

ونقل موقع قناة "i24news" العبرية، عن الإذاعة الرسمية أن السيارة كانت خالية من الركاب، فيما أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، أن اثنين من المارة أصيبا بجروح طفيفة، حيث أصيب الأول في عينه، والثاني يُعاني من حروق خفيفة في الظهر، وتم نقلهما إلى مستشفى "يوسفتال" في المدينة.

وأفاد مراسل القناة أن "هناك 3 جرحى من المارة أصيبوا بالهلع"، في حين أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أنها "تحقق في جميع الاتجاهات".