رغم أن علاقاتهما قديمة .. كيان الاحتلال يحتفي بعزف نشيدها الرسمي في قطر

جهينة نيوز:

رغم ان العلاقة بين مشيخة قطر و كيان الإحتلال الصهيوني ليست جديدة و للكيان الغاصب مكتب في العاصمة القطرية الدوحة فضلاً عن أن مشيخة قطر سمحت لإسرائيليين بالتملك في برج الزكزاك في قطر احتفى أوفير جندلمان المتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، بدوي النشيد الرسمي لكيان العدو الإسرائيلي في قطر ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجمباز.

وقال جندلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية".

وأضاف "حتى المذيع غنى "هاتكفا"!"، واصفا المشهد بالـ"مؤثر للغاية".

واختتم أوفير جندلمان التغريدة قائلا إن هذا يعد إنجازا كبيرا للرياضة الإسرائيلية.

كما أرفق المتحدث الرسمي باسم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي مقطع فيديو للحظة عزف "هاتكفا" ورفع العلم الإسرائيلي.