العثور على منظومة اتصال إسرائيلية وأسلحة وضبط مواد مخدرة وآثاراً مسروقة

جهينة نيوز:

خلال تأمينها المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب عثرت الجهات المختصة في أرياف حمص ودرعا ودمشق على منظومة اتصال فضائية متكاملة من صنع كيان العدو الإسرائيلي وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية وأمريكية المنشأ من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى مواد مخدرة وقطع أثرية مسروقة معدة لتهريبها إلى خارج البلاد.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة بأنه خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش في ريف درعا “عثرت الجهات المختصة على منظومة اتصال متكاملة نوع “موتوريلا” ونحو 700 جهاز اتصال فضائي وجميعها من صنع كيان الاحتلال الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم العثور أيضا في أرياف دمشق وحمص ودرعا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر غربية المنشأ بينها قناصات نوع “جي 3” الأمريكية وقذائف متنوعة مع حشواتها ومنصات إطلاق قذائف وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة وثقيلة وذخائرها ومناظير ليلية وذخائر “أ جي سي” وغيرها”.

وبين المصدر أن دوريات الجهات المختصة وخلال متابعتها الأمنية الدقيقة لمهربي المخدرات والآثار والمتاجرين بها ضبطت كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش كانت متجهة من ريف حمص إلى المنطقة الجنوبية كما ضبطت عددا من القطع الأثرية في المنطقة الجنوبية مسروقة ومعدة للاتجار بها وتهريبها إلى خارج البلاد.

وضبطت الجهات المختصة في الـ20 من الشهر الجاري سيارة محملة بكمية 358 كغ من مادة الحشيش المخدر ونحو 600 ألف حبة كبتاغون بريف حمص الجنوبي وفي السابع منه أحبطت محاولة تهريب قطع أثرية في منطقة الصنمين بريف درعا.