بومبيو: قرار ترامب حول الجولان لضمان أمن إسرائيل

جهينة نيوز

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس، دونالد ترامب، قرر لتوه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية لضمان أمن إسرائيل .

وخلال مقابلة لبومبيو مع قناة "Sky News" نشر نصها اليوم السبت على موقع الخارجية الأمريكية ، قال بومبيو ما يقوم به الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) تجاه الجولان هو اعتراف بالواقع على الأرض وبالوضع الأمني الضروري لحماية دولة إسرائيل وكل شيء بسيط جدا".

واعتبر بومبيو أن هذا الإجراء لن يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، زاعما ان قرار ترامب هذا يتناسب بشكل عميق مع الوضع والواقع على الأرض، موضحا أن جولته في الشرق الأوسط هو العمل على ضمان استقرار الشرق الأوسط .

و في سياق متصل ذكرت القناة الإسرائيلية الـ13، في تقرير نشرته ظهر اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القتالي بصفوفه في أول تحرك له عند حدوده الشمالية منذ تلويح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السورية المحتلة.

وأفادت القناة بأن قوات الجيش أطلقت بالتعاون مع وحدات الشرطة استعداداها لمواجهة أعمال عنف ومسيرات احتجاجية محتملة في الحدود الشمالية مع سوريا على خلفية إعلان ترامب حول الجولان.

وفي غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب لم يكشف فيه عن تفاصيل هذا التحرك: "إننا نستعد لاحتمال اندلاع توتر شمال مرتفعات الجولان".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وتحتل إسرائيل منذ حرب حزيران / يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت عن ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

المصدر JPnews / RT