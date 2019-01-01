"قسد" تعلن مقتل 11 ألفا من مسلحيها وتدعو دمشق للاعتراف بإدارتها لمناطق السيطرة!

جهينة نيوز

دعت "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم السبت، الحكومة السورية إلى الاعتراف بالإدارة التي أقامتها في مناطق خاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن 11 ألفا من مسلحيها قتلوا منذ بدء المعارك ضد "داعش" وحتى الانتصار.

وقال متحدث باسم "قسد" في مؤتمر صحفي في الباغوز، إن القوات ستواصل حملتها للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم "داعش".

ودعت "قسد" تركيا إلى الكف عن التدخل في سوريا والخروج من كل الأراضي السورية خاصة عفرين.

وذكر المتحدث "بعد 5 أعوام من القتال نقف هنا ونعلن هزيمة داعش ميدانيا. كان هذا الانتصار باهظ الثمن، حيث سقط 11 ألف شهيد من قواتنا وأصيب أكثر من 21 ألف".

كما أشار المتحدث إلى "إنقاذ 5 ملايين نسمة من شمال وشرق سوريا من براثن الإرهاب وتحرير 250 ألف كم مربع من سوريا".