إقالة محافظ نينوى على خلفية غرق العبارة

جهينة نيوز

أقال رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي محافظ نينوى نوفل العاكوب على خلفية حادث غرق العبارة التي سقط فيها عشرات الضحايا يوم الخميس الماضي في منطقة غابات الموصل.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مصدر في مكتب عبد المهدي قوله إن الأخير أقال العاكوب دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن عبد المهدي اقترح على مجلس النواب في وقت سابق من اليوم إقالة محافظ نينوى ونائبيه بسبب “الإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية و وجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي” .

وكان مصدر أمني أعلن أمس أن حصيلة ضحايا غرق العبارة التي كانت تقل زوارا إلى الجزيرة السياحية في المنطقة المذكورة إلى 120 قتيلا كما أعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية الحادثة منهم مدير الجزيرة السياحية المسؤولة عن العبارة الغارقة.