أردنيون يحتجون على اتفاق غاز مع "إسرائيل" بقيمة 10 مليارات دولار

جهينة نيوز

نظم مواطنون أردنيون وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة لمعاهدة السلام المبرمة بين الأردن و"إسرائيل" مسيرة وسط العاصمة عمان احتجاجا على اتفاق للغاز بقيمة 10 مليارات دولار.

وطالب المحتجون الحكومة والبرلمان أمس الجمعة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل أيضا، وحملوا اللافتات وأطلقوا الشعارات المناهضة لها.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة اتفاق الغاز مع إسرائيل.

ووقعت "ديليك دريلينغ"، وهي شركة طاقة إسرائيلية، وشريكتها الأمريكية "نوبل إنيرجي"، اتفاقهما التصديري الأول عام 2016 بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 15 عاما لتوفير 45 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأردن.

وكانت إسرائيل أبرمت مع الأردن معاهدة السلام في عام 1994، لكن التقارب مع إسرائيل ما يزال أمرا لا يحظى بشعبية في الشارع العربي إلى حد بعيد.