فنانون يطالبون أميمة الطاهر بالتراجع عن قرارها بالاعتزال

جهينة نيوز

نشرت الفنانة تماضر غانم منشورا على الفيسبوك يدعو الفنانة الكبيرة اميمة الطاهر التراجع عن قرارها بالاعتزال المفاجىء

وكتبت غانم في المجموعة الخاصة بنقابة الفنانين السورية. : إلى الزميلة الفنانة القديرة أميمة الطاهر نحن الفنانون : وفاء موصللي، مالك محمد، مازن لطفي، سلمان أبو عمار، أسيمة أحمد، رنا زرقا، علي الصطوف، ناديا بدران، دينا خانكان، ثراء دبسي، تماضر غانم، وجميع الزملاء الفنانين والقائمة تطول

نرفض إعتزال الزميلة الفنانة القديرة أميمة الطاهر، وندعوها للتراجع عن قرار اعتزالها بكل حب، ونتمنى من بقية الزملاء أن يدعم دعوتنا بتعليق .

يذكر أن الفنانة أميمة الطاهر لم تشارك منذ زمن في أي عمل درامي تلفزيوني واكتفت بالدراما الإذاعية في إذاعة دمشق