اللاعب هازارد الى ريال مدريد والأعلى أجرا في الفريق الملكي

السبت, 23 آذار 2019 الساعة 13:52 | رياضة, كرة القدم

اللاعب هازارد الى ريال مدريد والأعلى أجرا في الفريق الملكي

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "مترو" أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عقد مفاوضات مع البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي، لإقناعه بالانضمام للنادي الملكي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن اللاعب البلجيكي وافق على التوقيع مع ريال مدريد على عقد مدته 5 سنوات، مشيرة إلى أن صاحب الـ28 عاما سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيضطر لبيع هازارد، حتى لا يرحل عن الفريق مجانا بعد نهاية عقده صيف العام 2020.

ويعتبر هازارد من خيرة لاعبي خط الوسط في الوقت الراهن، وخاض مع تشيلسي هذا الموسم 29 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 11 هدفا آخر.


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