معرض سجاد من الزهور في بروكسل

جهينة نيوز

بدأت التحضيرات لمهرجان من الزهور في بروكسل لعمل سجادة كبيرة من الورد في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث تفرش الساحة بمليون وردة

أقيم هذا المهرجان في عدد كبير من مدن من العالم مثل باريس ، لندن ، برلين ، اوهايو ، وغيرها الكثير.

حيث تفرش الساحة الكبرى في بروكسل بمليون وردة على 77متر طول بعرض24 ليتمتع بالعرض الرائع مئات الآلاف من الزوار .

وبعتبر هذا المهرجان تقليد بدأ منذ عام 1950 ميلادي حتى يومنا هذا ويستمر المهرجان ثلاثة أيام حيث تعزف الموسيقا ويكون هناك عرض ضوئي مميز في المساء ، لجذب أكبر عدد ممكن من السياح ، وقد بدأت التحضيرات للمرة القادمة في آب 2020