مأساة العراق في عيون الفنانين

جهينة نيوز

نعى عدد من الفنانين الحادث المأسوي في العراق الذي أسفر عن وفاة 100 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، يوم الخميس الماضي، إثر غرق عبّارة تقلّ عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، وهم في طريقهم إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، للمشاركة في الاحتفالات.

الفنان العراقي كاظم الساهر كان أول المغرّدين حيث كتب: "ببالغ الأسى والحزن نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا حادث عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالاً وأطفالاً. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ونشر الفنان عاصي الحلاني مقطعاً من أغنيته "عراق الخير يالحبيب" وأرفقها بتعليقٍ تمنّى فيه أن "يحفظ الله العراق الغالي من كل شرّ" .ثم غرّد قائلاً: "أتقدّم بأحرّ التعازي من أسر ضحايا حادث عبّارة الجزيرة السياحية في الموصل ومن أهلنا في العراق الحبيب، راجياً من الله أن يتغمّد الضحاية بواسع رحمته".

ونشرت الفنانة العراقية شذى حسّون صورة تعبيرية وأرفقتها بتغريدة تمنّت فيها الرحمة لـ"شهداء الجنّة"، كما وصفتم.

حسين الجسمي: "خالص التعازي لأهلنا في العراق وعظّم الله أجركم".

نوال لزغبي: "كل يوم نفوق على مية وجع، الله يرحم شهداء العبارة ويصبّر أهاليهم...".

أما الفنانة العراقية رحمة رياض فنعت أبناء بلدها بحرقة، قائلةً: "(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) رحمة الله على ضحايا الحادثة المفجعة بغرق عبّارة الموصل. الله يصبّر أهاليهم وذويهم... حسبنا الله ونعم الوكيل...".

وكتبت الممثلة ماغي بو غصن: "مؤلم كتير حادث عبّارة الموصل ومأساوي... شو بشع كل كم يوم يكون في خبر محزن هلقد... الله يرحم الشهداء.. ويصبّر أهاليهم...

أما الفنانة ديانا حدّاد، فوصفت الحادثة بالـ"كارثة"، وقالت: "تعازينا لأحبابنا في العراق الغالي الموصل... عظّم الله أجوركم في كارثة العبّارة".