رغم عودة ميسي.. الأرجنتين تخسر أمام فنزويلا

جهينة نيوز

خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفنزويلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية المقامة ضمن استعدادات البلدين لبطولة "كوبا أمريكا".

وشهدت المباراة عودة ساحر برشلونة، ليونيل ميسي، للمشاركة مع منتخب بلاده، عقب فترة غياب عن راقصي التانغو، امتدت منذ نهاية مشوار الفريق في كأس العالم 2018.

وأحرز ثلاثية فنزويلا سولومون روندون وجون موريلو وجوسيف مارتينيز في الدقائق السادسة و44 و75، بينما سجل هدف الأرجنتين الوحيد لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 59.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا والمقرر إقامتها في البرازيل، تنطلق في الرابع عشر من يونيو/حزيران المقبل، وحتى السابع من يوليو/تموز.