بالفيديو: شرطة دبي تلاحق الممثل العالمي جاكي شان

جهينة نيوز

أظهرت مقاطع فيديو وصور، ملاحقة سلطات شرطة دبي، للمثل العالمي ونجم الأكشن، جاكي شان.

وتظهر هذه المقاطع جانبا من عمل الممثل العالمي على فيلم جديد في مدينة دبي، بعنوان "Vanguard"، وهو من إخراج ستانلي تونغ.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يشير خلاله جاكي شان إلى أن "دبي مكان رائع لتصوير الأفلام، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نعود لتصوير المزيد".

وأضاف الممثل العالمي "تشعر بالراحة عندما تقوم بالتصوير هنا، فالشرطة تقدم لك المساعدة وحتى الحكومة تقوم بمساعدتك، بكل بساطة لن تقلق من أي شيء".

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أن بعض ممثلي فيلم "Vanguard" قد ظهروا بلباس شرطة دبي. وهناك لقطة لملاحقة أحد الضباط للممثل العالمي وسط دبي مول.

يذكر أن جاكي شان ليس الوحيد الذي يصور في الإمارات، حيث تواجد الممثل الإيرلندي الشهير، بيرس بروسنان، للمشاركة في تصوير فيلم "The Misfits".