الكشف عن سبب طرد الزعيم الكوري الشمالي لمصوره الشخصي!

جهينة نيوز

قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، منذ فترة بإقالة مصوره الخاص من منصبه وطرده من الحزب الحاكم بعد أن طفح كيل الزعيم الكوري منه.

وكشفت صحيفة " Daily NK" الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري كيم جونغ أون قام بإقالة مصوره الخاص بسبب قيام الأخير بالتقاط صور غير مناسبة له، بحيث التقطت الصور من على مسافة قريبة من كيم جونغ أون.

وأشارت الصحيفة الى أن المصور الزعيم الكوري يبلغ 47 عاما ويدعى "ريري" ويعمل في شركة تصوير كورية.

وقالت مصادر أن المصور كانت يقوم بالتقاط الصور للزعيم الكوري خلال الانتخابات البرلمانية الداخلية. وبعد صدور الصور تبين من خلال هذه الصور أن المصور التقط صورا بشكل غير مناسب.