فرنسا تستهل مشوارها بفوز سهل في تصفيات بطولة أوروبا

جهينة نيوز

استهلت فرنسا بطلة العالم مشوارها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بفوز سهل 4-1 على مستضيفتها مولدوفا في المجموعة الثامنة يوم امس الجمعة.

وهز أنطوان جريزمان ورفائيل فاران وأوليفييه جيرو الشباك في الشوط الأول وأضاف كيليان مبابي هدفا قرب النهاية لتتصدر فرنسا المجموعة قبل مواجهة ضيفتها أيسلندا يوم الاثنين.

وأسعد البديل فلاديمير أمبروس جماهير مولدوفا عندما قلص الفارق قبل دقيقة من النهاية.

وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا ”الهدف الذي استقبلناه لا يغير من الأداء الجيد الذي قدمناه. كانت مباراة صعبة لكننا فعلنا ما يتوجب علينا“.

وفي المجموعة ذاتها فازت أيسلندا 2-صفر في أندورا بفضل هدفي بيركير بيارناسون وفيدار كيارتانسون فيما تغلبت تركيا بالنتيجة ذاتها على ألبانيا بهدفي بوراك يلماز وهاكان شالهان أوغلو.

وكان من المفترض أن يلعب كينجسلي كومان مباراته الدولية الأولى مع فرنسا منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017 لكنه تعرض لإصابة في الظهر في الإحماء وشارك بليز ماتودي بدلا منه في الجناح الأيسر.

وجاءت بداية فرنسا ضعيفة لكن بول بوجبا مرر الكرة من فوق دفاع مولدوفا وسددها جريزمان مباشرة في الشباك في الدقيقة 24.

وبعد ذلك بثلاث دقائق حول فاران ركلة ركنية من جريزمان بضربة رأس في المرمى إذ أحكم الفريق الضيف سيطرته على المباراة.

وسجل جيرو هدفه 34 مع فرنسا بتسديدة مباشرة بعد تمريرة ماتودي العرضية قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الاول ليرتقي إلى المركز الثالث مع ديفيد تريزيجيه في قائمة هدافي بطلة العالم في كل العصور.

وهز مبابي، الذي عانى من ليلة محبطة، الشباك من مدى قريب في الدقيقة 87.

ولم يظهر هوجو لوريس حارس فرنسا طيلة المباراة إلى أن استقبلت شباكه هدف أمبروس قبل دقيقة واحدة من النهاية بعد ارتباك في الدفاع.