أسـباب ارتفاع الأسعار في أسواق دير الزور؟

جهينة نيوز

أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أسواق دير الزور كما أسواق بقية المحافظات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر، ولأن محافظة دير الزور مستهلكة والخضر الواردة إليها تكون بكميات قليلة فهناك ارتفاع لمادة البندورة التي وصلت إلى 500 ليرة سورية وكذلك الأمر بالنسبة للخيار الذي وصل إلى 300 ليرة سورية والكوسا 400 ليرة والبطاطا 350 – 400 ليرة ودائماً الأسواق تخضع للعرض والطلب والخضار تأتي من بقية المحافظات، وارتفاع أجور النقل أدى إلى ارتفاع الأسعار، ونتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار مع نزول الخضار الصيفية .

أما عن موضوع ارتفاع أجرة الراكب بين المدينة والريف التي اشتكى منها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية أشار الهزاع إلى أن المكتب التنفيذي أصدر قراراً بتحديد أجور خط النقل بين المدينة والريف، وكان هناك قرار بهذا الأمر يخص خط المدينة وصولاً للميادين وفي القريب العاجل سيكون هناك قرار آخر لاستكمال بقية الخطوط وصولاً إلى مدينة البوكمال ودوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت فيما يخص ذلك 15 ضبطاً, ومنذ أيام تم تنظيم ضبطين آخرين بتقاضي أجور زائدة، وبلغ عدد الضبوط حتى الآن 17 ضبطاً, ودوريات حماية المستهلك جاهزة وعلى مدى الساعة، لاستقبال أي شكوى في هذا المجال ليتم التعامل معها بشكل مباشر والعقوبة تكون متدرجة، في المرة الأولى تكون غرامة مالية وفي المرة الثانية توقيف السرفيس بالتعاون مع فرع المرور والقضاء.

ويضيف الهزاع أنه من تاريخ 6/1 وحتى 7/3 تم تنظيم 48 ضبطاً تموينياً شملت تقاضي أجور زائدة وعرض لحوم وفروج في واجهات غير مبردة وحيازة مواد مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن وعدم التقيد بمواعيد العمل.