مشاهد مروعه للحظة إنفجار مصنع كيماوي في الصين - فيديو

جهينة نيوز:

ظهر شريط فيديو يوثق لحظة الانفجار الهائل في مصنع جيانغسو تيانجيا للكيميائيات في شرق الصين. ويشاهد فيه حريق إطارات قديمة، ثم يدوي انفجار قوي، تنتشر منه نيران وشعلة ضخمة وأعمدة دخان.

ونشر هذا الشريط على شبكة الإنترنت ونال مشاهدات كثيرة.

ووقع الانفجار في مصنع الكيميائيات "Jiangsu Tianjiai" في شرق الصين يوم أمس الخميس، وأسفر الحادث عن مقتل 47 شخصا، وإصابة 32 آخرين بإصابات بليغة جعلتهم في حالة حرجة، و58 شخصا في حالة خطرة.

وبالإجمال تم نقل حوالي 640 شخصا إلى المستشفيات المحلية في حين تم إجلاء آلاف السكان.