موسكو تحذر واشنطن من تجربة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات

جهينة نيوز:

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير تكشف عن توجه البنتاغون إلى اختبار صاروخ موجه مضاد للجو من طراز SM-3 Block IIА بغرض اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت الوزارة في تعليق، اليوم الجمعة، إن التقارير الإعلامية الأمريكية التي تستند إلى "مصادر في البنتاغون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم"، جاءت لتؤكد "كذب مزاعم واشنطن بأن الدرع الصاروخية العالمية الأمريكية غير موجهة ضد روسيا".

وذكرت الوزارة بأن موسكو أكدت مرارا للجانب الأمريكي أن الصواريخ المضادة للجو من هذا الطراز قادرة على إصابة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية، الأمر الذي من شأنه تقليص إمكانات موسكو في مجال الردع الاستراتيجي.

أما الآن، بعد أن أصبح التهديد أمرا واقعا، فقالت الوزارة إن روسيا ستضطر لأخذ هذه الحقيقة في الحسبان "واتخاذ خطوات مناسبة بما فيها ذات الطابع التقني".

وبحسب الوزارة، فقد أبرزت الخطط الأمريكية المذكورة الطابع المزعزع للاستقرار لسياسة واشنطن في مجال الدرع الصاروخية. وجددت الخارجية دعوتها الموجهة إلى واشنطن لتضافر جهودها مع موسكو في "البحث عن حلول المشكلات المتراكمة على صعيد الأمن الدولي".