واشنطن تعاقب شعب فنزويلا بسبب القبض على ارهابي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد شعب فنزويلا بعد إلقائها القبض على روبيرتو موريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان غوايدو و بحوزته أسلحة و مبالغ مالية حيث كان يخطط لأعمال ارهابية.

واستهدفت العقوبات بنك "بانكو دي ديسارولو إيكونوميكوي سوسيال دي فنزويلا" (BANDES)، وهو من بين البنوك المملوكة للشعب الفينزويلي و ليس بنك خاص.

وجاء في بيان نشرته الوزارة الأمريكية أن "النظام" في فنزويلا يستخدم BANDES وفروعه من أجل تهريب الأموال خارج حدود البلاد، مما يعتبر دعما لمادورو. وبحسب البيان فإن "النظام يواصل خطف مواطني فنزويلا وتعذيبهم وقتلهم، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة والتحالف الدولي المؤيد لغوايدو".

وقالت الوزارة عن الارهابي المقبوض عليه إن "روبيرتو ماريرو وسائر السجناء السياسيين يجب الإفراج عنهم فورا".

وأمس الخميس، أعلن وزير داخلية فنزويلا، نيستور ريفيرول، القبض عل ماريرو ومصادرة أسلحة ومبالغ من منزله، وذلك ضمن حملة استهدفت "خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيالات ومهاجمة وحدات وقواعد عسكرية بالتعاون مع مرتزقة".