مواقف بريطانية متضاربة بخصوص الجولان المحتل

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة لا تزال تعتبر مرتفعات الجولان أرضا سورية محتلة من قبل (إسرائيل).

وشددت الخارجية البريطانية على أن "ضم الأراضي عن طريق القوة أمر محظور بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

واضافت الوزارة مؤكدة: "إننا لم نعترف بضم إسرائيل للجولان عام 1981 ولا خطط لدينا لتغيير موقفنا".

و في وقت سابق تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ردا على نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة كيان الاحتلال على الجولان السوري المحتل. و عارضت بريطانيا القرار هذا القرار و صوتت ضده .

و يذكر أن بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور و هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق ولاتزال تدعم كيان الاحتلال الصهيوني عسكرياً حتى اليوم.