ظريف: الاجراءات الاميركية دليل على مخاوف امبراطورية ايلة الى الزوال

جهينة نيوز:

كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة ان الاجراءات الاميركية دليل على خشية امبراطورية ايلة الى الزوال.

واعتبر ظريف في تغريدته اليوم الجمعة الاجراءات الاميركية الاخيرة بانها تكشف عن خوف امبراطورية ايلة الى الزوال في هذا البلد.

وكتب ظريف ان اميركا هي المصدر الوحيد المزعزع للاستقرار في الشرق الاوسط وقد يتصور جراء هذيانها المتزايد ان انتهاك القوانين الدولية والتعاطي بغطرسة مع الدول المستقلة ذات السيادة وحلب الحكومات التابعة لها دليل اقتدار، وهو ليس كذلك لان التجروء الاميركي لاينبي سوى عن مخاوف امبراطورية ايلة للزوال.

وكانت الادارة الاميركية في احدث خطوة تتعارض مع القوانين الدولية قد ادعت سيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل.