نسور قاسيون ينهون تحضيراتهم للقاء الأردن ببطولة الصداقة الدولية

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 21:55 | رياضة, كرة القدم

نسور قاسيون ينهون تحضيراتهم للقاء الأردن ببطولة الصداقة الدولية

جهينة نيوز:

اختتم منتخب سورية بكرة القدم للرجال تحضيراته اليوم للقاء نظيره الأردني غدا ضمن بطولة الصداقة الدولية على استاد البصرة الدولي.

وبدأ الكادر الفني بقيادة المدرب فجر ابراهيم اليوم الأخير ضمن الاستعدادات بدرس نظري قام خلاله بعرض فيديو لمباراة منتخبنا مع الاردن في نهائيات آسيا وبين فيه نقاط القوة والثغرات التي يجب أن تستغل في لقاء الغد.

وأجرى المنتخب مرانا طبق فيه طريقة اللعب التي سينفذها اللاعبون إضافة إلى التسديدات الثابتة من خارج منطقة الجزاء ومن داخلها.

وأكد المدرب ابراهيم جهوزية جميع اللاعبين مبينا أنه سيشرك أكبر عدد ممكن منهم للوقوف على مستواهم الحقيقي.


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