فوز منتخب سورية الأولمبي على منتخب قيرغيزستان في تصفيات آسيا

جهينة نيوز:

افتتح منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مشواره في تصفيات آسيا تحت 23 عاما في الكويت بالفوز على منتخب قيرغيزستان بهدفين دون رد وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جابر الاحمد اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبي الأردن والكويت أيضا.

منتخبنا فرض سيطرته في منطقة الوسط وهدد مرمى منتخب قيرغيزستان بالعديد من التسديدات الخطرة ففي الدقيقة 36 اهدر كامل كواية هدفا محققا من انفرادة بالحارس الذي صد كرة كواية وابعدها خارج مرماه ولكن منتخبنا لم يتوقف عن ضغطه الهجومي لافتتاح التسجيل فكان له ما اراد في الدقيقة 38 عبر عبد الرحمن بركات الذي تألق في تنفيذ رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء معلنا الهدف الاول لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

ودخل منتخبنا الشوط الثاني بكثافة هجومية واتيحت له العديد من فرص التسجيل كان ابرزها تسديدة كواية التي ابعدها الحارس في الدقيقة 48 وتسديدة عبد الرحمن بركات التي جاورت القائم الايمن في الدقيقة 68 ومرت الدقائق ولم تتوقف هجمات منتخبنا حيث تمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثان جاء في الوقت بدل الضائع من تسديدة متقنة لعلاء الدالي لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين دون رد.

وسيلتقي منتخبنا مع منتخب الكويت في مباراته الثانية الأحد المقبل على أن يختتم مبارياته في التصفيات بلقاء الأردن يوم الثلاثاء القادم.

وينص نظام التصفيات على تأهل أبطال المجموعات الـ11 في التصفيات إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثاني.