غزة .. شهيدان واصابة 62 آخرين برصاص الاحتلال في جمعة "المسيرات خيارنا"

جهينة نيوز:

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 62 آخرين بالرصاص الحي والاختناق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين المشاركين بمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

وأفادت الصحة في غزة استشهاد جهاد منير حرارة، 24 عام شرق غزة ، ونضال عبد الكريم احمد شتات 29 عام شرق البريج شهيدان واصابة 62 مواطنا برصاص قوات الاحتلال، ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة.

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة إلى أن الوزارة رصدت 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية اصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة، وتضرر سيارة اسعاف.

ولفت موقع فلسطين اليوم إلى أن من بين المصابين الصحفي هاشم السعودي مراسل اذاعة الاسراء شرق مدينة غزة بعيار ناري بالقدم.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "المسيرات خيارنا" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وشرع الغزيون في التوافد إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرق القطاع؛ في تأكيد منهم على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "المسيرات خيارنا" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعومة.