موسكو: إعلان واشنطن القضاء على "داعش" في سوريا غير مقنع

جهينة نيوز:

شكك مصدر في وزارة الخارجية الروسية بصحة إعلان واشنطن عن القضاء التام على وجود تنظيم "داعش" في سوريا.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، علق المصدر على إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، التي قالت سابقا الجمعة إن "دولة الخلافة" التابعة لـ"داعش"، جرى تدميرها "100 بالمئة".

وقال الدبلوماسي إن "هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها بالمقنعة"، موضحا أن آلافا من "الدواعش" لا يزالون في سوريا، وفقا لتقديرات مختلفة. وذكر أن الولايات المتحدة قد أدلت في الماضي بتصريحات صارخة عن عزمها الانسحاب من سوريا"، لكنها حتى الآن لم تقدم أي خطط لسحب قواتها من هذا البلد.

نوفوستي