حقوق يتبنى قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا و هذه الدول عارضت القرار

الجمعة, 22 آذار 2019 الساعة 20:51 | سياسة, عالمي

حقوق يتبنى قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا و هذه الدول عارضت القرار

جهينة نيوز:

تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ردا على نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة كيان الاحتلال على الجولان السوري المحتل.

وحظي هذا القرار، الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، خلال تصويت جرى مساء اليوم بدعم 26 دولة مقابل معارضة 16 بلدا بينها بريطانيا وأوكرانيا واليابان وأستراليا، فيما امتنع 5 أعضاء في المجلس عن التصويت.

وجرى التصويت دون مشاركة الولايات المتحدة التي خرجت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي احتجاجا على "انحيازه" ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.


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